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Погода в Україні 7 серпня: де пройдуть дощі з грозами
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7 серпня в Україні все ще затримається спекотна та сонячна погода, але місцями очікуються опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
7 серпня, у п'ятницю, антициклон Detlef визначатиме погоду у більшості областях країни, тому буде сухо та малохмарно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, осередки короткочасних грозових дощів будуть на Волині, Рівненщині, Житомирщині, у Хмельницькій, Сумській та Полтавській областях.
"Вітер очікується північно-східний, невеликий або помірний. Температура повітря протягом дня становитиме на Заході та Півночі +26+32 градуси, на Півдні, Сході та в більшості центральних областей +29+34 градуси. У Києві п'ятниця буде із красивими хмарками, проте без істотних опадів. Денна температура повітря завтра вже трохи "осяде", +28+30 градусів. А вихідними в столиці взагалі буде температурний рахат-лукум, +26, +27 градусів. У суботу – сухо та сонячно, у неділю – місцями короткі грозові дощі. Не переплутайте", – додала вона.
Прогноз погоди на 7 серпня у містах України:
- Ужгород +30+32
- Львів +28+30
- Чернівці +28+30
- Івано-Франківськ +27+29
- Тернопіль +29+31
- Рівне +28+30
- Луцьк +27+29
- Вінниця +29+31
- Хмельницький +28+30
- Житомир +29+31
- Чернігів +28+30
- Черкаси +31+33
- Миколаїв +33+35
- Одеса +33+35
- Херсон +32+34
- Сімферополь +31+33
- Полтава +30+32
- Суми +28+30
- Харків +30+32
- Дніпро +33+35
- Запоріжжя +33+35
- Донецьк +32+34
- Луганськ +31+33
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