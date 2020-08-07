Погода в Україні 7 серпня: де пройдуть дощі з грозами

7 серпня в Україні все ще затримається спекотна та сонячна погода, але місцями очікуються опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

7 серпня, у п'ятницю, антициклон Detlef визначатиме погоду у більшості областях країни, тому буде сухо та малохмарно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, осередки короткочасних грозових дощів будуть на Волині, Рівненщині, Житомирщині, у Хмельницькій, Сумській та Полтавській областях.

"Вітер очікується північно-східний, невеликий або помірний. Температура повітря протягом дня становитиме на Заході та Півночі +26+32 градуси, на Півдні, Сході та в більшості центральних областей +29+34 градуси. У Києві п'ятниця буде із красивими хмарками, проте без істотних опадів. Денна температура повітря завтра вже трохи "осяде", +28+30 градусів. А вихідними в столиці взагалі буде температурний рахат-лукум, +26, +27 градусів. У суботу – сухо та сонячно, у неділю – місцями короткі грозові дощі. Не переплутайте", – додала вона.

Прогноз погоди на 7 серпня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +28+30

Чернівці +28+30

Івано-Франківськ +27+29

Тернопіль +29+31

Рівне +28+30

Луцьк +27+29

Вінниця +29+31

Хмельницький +28+30

Житомир +29+31

Чернігів +28+30

Черкаси +31+33

Миколаїв +33+35

Одеса +33+35

Херсон +32+34

Сімферополь +31+33

Полтава +30+32

Суми +28+30

Харків +30+32

Дніпро +33+35

Запоріжжя +33+35

Донецьк +32+34

Луганськ +31+33

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