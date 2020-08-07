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Погода в Україні 7 серпня: де пройдуть дощі з грозами

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

7 серпня в Україні все ще затримається спекотна та сонячна погода, але місцями очікуються опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

7 серпня, у п'ятницю, антициклон Detlef визначатиме погоду у більшості областях країни, тому буде сухо та малохмарно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, осередки короткочасних грозових дощів будуть на Волині, Рівненщині, Житомирщині, у Хмельницькій, Сумській та Полтавській областях.

"Вітер очікується північно-східний, невеликий або помірний. Температура повітря протягом дня становитиме на Заході та Півночі +26+32 градуси, на Півдні, Сході та в більшості центральних областей +29+34 градуси. У Києві п'ятниця буде із красивими хмарками, проте без істотних опадів. Денна температура повітря завтра вже трохи "осяде", +28+30 градусів. А вихідними в столиці взагалі буде температурний рахат-лукум, +26, +27 градусів. У суботу сухо та сонячно, у неділю місцями короткі грозові дощі. Не переплутайте", – додала вона.

Прогноз погоди на 7 серпня у містах України:

Погода в Україні 7 серпня: де пройдуть дощі з грозами - фото 419593
  • Ужгород +30+32
  • Львів +28+30
  • Чернівці +28+30
  • Івано-Франківськ +27+29
  • Тернопіль +29+31
  • Рівне +28+30
  • Луцьк +27+29
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +28+30
  • Житомир +29+31
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +31+33
  • Миколаїв +33+35
  • Одеса +33+35
  • Херсон +32+34
  • Сімферополь +31+33
  • Полтава +30+32
  • Суми +28+30
  • Харків +30+32
  • Дніпро +33+35
  • Запоріжжя +33+35
  • Донецьк +32+34
  • Луганськ +31+33

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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