Погода у серпні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у серпні, у третій місяць літа. Читайте далі та дізнайтеся, коли буде похолодання та яку температуру очікувати, прогноз погоди у серпні 2020.

Вже відомий прогноз погоди у серпні в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що українцям варто вчасно насолоджуватися теплом у серпні, адже спекотна погода буде змінюватися дощами. Температура у третій місяць літа буде вища на кілька градусів, ніж у попередні роки.

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Цьогоріч в Україні у серпні середньомісячна температура коливатиметься у межах 19-24 градусів з позначкою "+". У гірських місцевостях цей температурний показник опускається нижче: від +16 до +17 градусів. Це на 1-2 градуси вище за середні багаторічні значення, але загалом кліматична характеристика для серпня стандартна – аномальних температур не очікується для України в цей період.

Щодо опадів, то у містах буде 33-84 мм, а в горах – до 122 мм. Цей показник у межах середніх багаторічних значень. Також ймовірні заморозки на поверхні ґрунту наприкінці місяця, крім південних та більшості центральних областей.

За даними синоптиків, українці повинні бути готові до літа з мінливою погодою: то спека, то опади. Варто звернути увагу на стан каналізаційних систем, щоб не було затоплень. На півдні України погода буде найстабільніша і такі явища будуть найменш поширені, у порівнянні з рештою території країни.

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