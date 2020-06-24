Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

У ДСНС оголосили попередження для українців

  • 39
У ДСНС оголосили попередження для українців - фото 1

Рятувальники повідомили про різке погіршення погодних умов майже по всій країні, а також про наслідки серйозних дощів з грозами. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про зміну погоди в Україні, а також наслідки значної кількості опадів.

Детальніше: Погода в Україні 24 червня: послаблення спеки і дощі

"23-24 червня у східних, Сумській, Запорізькій та Рівненській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 24 червня в Україні, крім сходу, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; у західних областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через грози на річці Прут – пост Чернівці прогнозується максимальний рівень води високого дощового паводка із висотою 680-730 см над нулем поста (на вечір 23 червня рівень води становив 417 см).

via GIPHY

Також через значні опади цей паводок може призвести до:

  • затоплення сільськогосподарських угідь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів;
  • затоплення сіл Маршинці, Тарасівці, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчиківці Новоселицького району;
  • спрацювання сигнальних устроїв, затоплення блоків сигналізації застави с. Костичани Новоселицького району;
  • затоплення блоків сигналізації військової частини с. Мамалига, Новоселицького району;
  • затоплення автомобільної дороги та ринку Добробут, початкове затоплення Калинівського ринку м. Чернівців.

Читайте також: Погода у червні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х
  • 16 червня, 19:30
  • 2290
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 472
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2396377
Загрузка...
Новини