У ДСНС оголосили попередження для українців

Рятувальники повідомили про різке погіршення погодних умов майже по всій країні, а також про наслідки серйозних дощів з грозами. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про зміну погоди в Україні, а також наслідки значної кількості опадів.

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"23-24 червня у східних, Сумській, Запорізькій та Рівненській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 24 червня в Україні, крім сходу, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; у західних областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через грози на річці Прут – пост Чернівці прогнозується максимальний рівень води високого дощового паводка із висотою 680-730 см над нулем поста (на вечір 23 червня рівень води становив 417 см).

Також через значні опади цей паводок може призвести до:

затоплення сільськогосподарських угідь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів;

затоплення сіл Маршинці, Тарасівці, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчиківці Новоселицького району;

спрацювання сигнальних устроїв, затоплення блоків сигналізації застави с. Костичани Новоселицького району;

затоплення блоків сигналізації військової частини с. Мамалига, Новоселицького району;

затоплення автомобільної дороги та ринку Добробут, початкове затоплення Калинівського ринку м. Чернівців.

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