Погода в Україні 24 червня: послаблення спеки і дощі

24 червня в Україні відчутно знизиться температура повітря, але опади все ще домінувати. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

24 червня, у середу, у більшості областей країни послабне спека, однак дощі затримаються майже повсюди. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом 24-го червня температура повітря знизиться до +23+27 градусів. На Заході й так буде свіжіше, як і було, +20+25 градусів. Лише Південь та південний схід триматимуть традиційну географічну градусну марку, +26+30. Дощі з грозами в середу все ще домінують в Україні, постараються і циклончик Rosemarie, і взагалі перенасичена вологою повітряна маса. А ось на Сумщині, Харківщині та Луганщині суттєві опади малоймовірні. Складною залишиться ситуація на річках Прикарпаття та Буковини – там тривалі дощі зумовлюють серйозні підйоми рівнів води, руйнування мостів, доріг, селі й підтоплення господарств", – додала вона.

У Києві 24 червня пройдуть короткочасні дощі з грозами, а температура вдень втримається на рівні +23+25.

Прогноз погоди на 24 червня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +20+22

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +21+23

Рівне +22+24

Луцьк +21+23

Вінниця +24+26

Хмельницький +22+24

Житомир +24+26

Чернігів +24+26

Черкаси +26+28

Миколаїв +26+28

Одеса +25+27

Херсон +26+28

Сімферополь +24+26

Полтава +26+28

Суми +24+26

Харків +28+30

Дніпро +26+28

Запоріжжя +26+28

Донецьк +28+30

Луганськ +28+30

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