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Погода в Україні 24 червня: послаблення спеки і дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

24 червня в Україні відчутно знизиться температура повітря, але опади все ще домінувати. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

24 червня, у середу, у більшості областей країни послабне спека, однак дощі затримаються майже повсюди. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом 24-го червня температура повітря знизиться до +23+27 градусів. На Заході й так буде свіжіше, як і було, +20+25 градусів. Лише Південь та південний схід триматимуть традиційну географічну градусну марку, +26+30. Дощі з грозами в середу все ще домінують в Україні, постараються і циклончик Rosemarie, і взагалі перенасичена вологою повітряна маса. А ось на Сумщині, Харківщині та Луганщині суттєві опади малоймовірні. Складною залишиться ситуація на річках Прикарпаття та Буковини – там тривалі дощі зумовлюють серйозні підйоми рівнів води, руйнування мостів, доріг, селі й підтоплення господарств", – додала вона.

У Києві 24 червня пройдуть короткочасні дощі з грозами, а температура вдень втримається на рівні +23+25.

Прогноз погоди на 24 червня у містах України:

Погода в Україні 24 червня: послаблення спеки і дощі - фото 411750
  • Ужгород +22+24
  • Львів +20+22
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +25+27
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +26+28
  • Суми +24+26
  • Харків +28+30
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +28+30

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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