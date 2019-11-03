У ДСНС оголосили попередження для українців

На всій території України очікуються пориви вітру до 20 м/с. У зв'язку з цим рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки.

Через сильний вітер в Україні оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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На сайті ДСНС з'явилося повідомлення з попередженням про погіршення погодних умов. За даними українських синоптиків, сьогодні на всій території країни очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с. У зв'язку з ускладненням погодних умов в Україні був оголошений жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, що раніше Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на листопад. Середня температура буде трохи вище середньостатистичних показників – 0 +7 градусів.

Осінній Київ

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