Озеро Світязь сильно зменшилося: фотопорівняння

Найбільше і найглибше озеро в Україні Світязь дуже висохло. Експерти б'ють на сполох, бо у водоймі може загинути велика частина рослин і тварин.

Популярне озеро розташоване у Волинській області. Фото водойми опублікував користувач мережі Конопляний Джмелик у Твіттері.

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На знімках видно, що озеро Світязь сильно обміліло, вода відступила, а берегова лінія навпаки збільшилася. Екологи попереджають, що ситуація може погіршитися, якщо озеро замерзне при низькому рівні води. В такому випадку в водоймі загине більша частина рослин і тварин.

Озеру «Свитязь» пи....

Роман Планковський pic.twitter.com/R5WlQcw8Jj — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) October 31, 2019

Світязь живиться тільки підводними водами і опадами, озеро міліє вже не вперше. Влітку на озері Світязь також були схожі проблеми. Тоді фахівці заявляли, що врятувати ситуацію міг би шлюз, який регулює рівень води у Світязі.

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