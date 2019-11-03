Погода в Україні 3 листопада: тепла осінь з сильним вітром

3 листопада в Україну поступово прийде нова порція потепління, а кілька областей накриють дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

3 листопада, у неділю, майже по всій країні відчутно підійметься температура повітря, однак не варто надто радіти, адже з теплом прийде і сильний вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"3-го листопада в Україні очікуються пориви південного вітру до 15-22 м/с, протягом дня температура повітря +9+14 градусів, на Півдні та Заході +12+18 градусів, на Сході +6+10 градусів. Дощі пройдуть у західних, північних та подекуди в центральних областях, на Півдні та Сході – переважно без опадів", – додала вона. У Києві 3 листопада можливий періодичний дощ та сильний вітер, повітря вдень прогріється до +10+12.

Прогноз погоди на 3 листопада у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +12+14

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +11+13

Рівне +11+13

Луцьк +12+14

Вінниця +11+13

Хмельницький +11+13

Житомир +10+12

Чернігів +9+11

Черкаси +10+12

Миколаїв +10+12

Одеса +13+15

Херсон +9+11

Полтава +9+11

Суми +8+10

Харків +7+9

Дніпро +7+9

Запоріжжя +7+9

Донецьк +7+9

Луганськ +6+8

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