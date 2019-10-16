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У ДСНС оголосили попередження для українців

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Попередження для водіїв - фото 1
Попередження для водіїв

Рятувальники повідомили про погіршення погодних умов, а також пожежну небезпеку у частині областей України. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення ситуації на дорогах у ранковий час по всій країні, а також про оголошення пожежної небезпеки у кількох областях.

Детальніше: Погода в Україні 16 жовтня: потепління та попередження для водіїв

За прогнозами УкрГідрометценту, у найближчу годину з утриманням вранці 16 жовтня туман, видимість 200-500 м, – наголошують рятувальники.

До того ж, у період 16-18 жовтня у Хмельницькій, Запорізькій, Тернопільській, Донецькій, а також у більшості районів Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької та Одеської областей втримується пожежна небезпека найвищого 5 класу.

Правила поведінки під час пожежної небезпеки - фото 361746
Правила поведінки під час пожежної небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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