У ДСНС оголосили попередження для українців

Рятувальники повідомили про погіршення погодних умов, а також пожежну небезпеку у частині областей України. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення ситуації на дорогах у ранковий час по всій країні, а також про оголошення пожежної небезпеки у кількох областях.

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За прогнозами УкрГідрометценту, у найближчу годину з утриманням вранці 16 жовтня туман, видимість 200-500 м, – наголошують рятувальники.

До того ж, у період 16-18 жовтня у Хмельницькій, Запорізькій, Тернопільській, Донецькій, а також у більшості районів Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької та Одеської областей втримується пожежна небезпека найвищого 5 класу.

Правила поведінки під час пожежної небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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