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Погода в Україні 16 жовтня: потепління та попередження для водіїв

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

16 жовтня Україна буде однією із найтепліших країн Європи, адже температура продовжить підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

16 жовтня, у середу, по всій країні переважатиме сонячна та малохмарна погода, а температура повітря підійматиметься до +18+24. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі й надалі нас оминатимуть, переважатиме суха ясна погода. Вірний Санчо Панса осені туман починає підкоряти собі ночі й ранки, а подекуди й затримуватися аж до обіду. Найбільш ймовірні тумани на Сході, Півдні, у Центрі та навколо Карпат. Видимість у туманах погіршуватиметься до 300-500 метрів, уважно! У Києві середа буде сухою сонячною та теплою, впродовж дня близько +20 градусів. Така погода триватиме до кінця тижня, з невеликими коливаннями температури повітря", – додала вона.

Прогноз погоди на 16 жовтня у містах України:

Погода в Україні 16 жовтня: потепління та попередження для водіїв - фото 361682
  • Ужгород +22+24
  • Львів +21+23
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +19+21
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +19+21
  • Херсон +20+22
  • Полтава +20+22
  • Суми +19+21
  • Харків +20+22
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +20+22
  • Луганськ +18+20

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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