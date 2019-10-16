Погода в Україні 16 жовтня: потепління та попередження для водіїв

16 жовтня Україна буде однією із найтепліших країн Європи, адже температура продовжить підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

16 жовтня, у середу, по всій країні переважатиме сонячна та малохмарна погода, а температура повітря підійматиметься до +18+24. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі й надалі нас оминатимуть, переважатиме суха ясна погода. Вірний Санчо Панса осені – туман – починає підкоряти собі ночі й ранки, а подекуди й затримуватися аж до обіду. Найбільш ймовірні тумани на Сході, Півдні, у Центрі та навколо Карпат. Видимість у туманах погіршуватиметься до 300-500 метрів, уважно! У Києві середа буде сухою сонячною та теплою, впродовж дня близько +20 градусів. Така погода триватиме до кінця тижня, з невеликими коливаннями температури повітря", – додала вона.

Прогноз погоди на 16 жовтня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +21+23

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +19+21

Рівне +19+21

Луцьк +19+21

Вінниця +19+21

Хмельницький +18+20

Житомир +19+21

Чернігів +20+22

Черкаси +20+22

Миколаїв +21+23

Одеса +19+21

Херсон +20+22

Полтава +20+22

Суми +19+21

Харків +20+22

Дніпро +19+21

Запоріжжя +20+22

Донецьк +20+22

Луганськ +18+20

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