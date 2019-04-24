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У ДСНС оголосили попередження для українців

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

Рятувальники повідомили про наслідки стрімкої зміни погодних умов в Україні. Детальніше читайте на Радіо МАКСИМУМ.

У прес-центрі держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, чого чекати від погоди 24 квітня, у середу.

І ще: Прогноз погоди 24 квітня в Україні

"За даними УкрГідрометцентру, 24 квітня в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – вказано у повідомленні.

Окрім того, значне потепління вплинуло на стан гірських регіонів країни. У період 24-25 квітня через відлигу на сході Закарпаття та у високогір'ї Івано-Франківської області втримається небезпека сходження лавин 3 рівня (значний).

Читайте також: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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