Прогноз погоди 24 квітня в Україні

Погода на сьогодні, 24 квітня, в Україні

24 квітня майже по всій країні прогнозується суха та сонячна погода. Лише у частині України пройдуть нетривалі дощі, а також посилиться вітер. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 24 квітня, у середу, майже по всій Україні прогнозується тепла та малохмарна погода. Тільки на Закарпатті вдень можливі періодичні дощі. Середня температура вдень сягне позначок +18+24. Вітер до 5-10 м/с.

У Києві 24 квітня очікується справді весняна погода, адже буде сухо, а повітря прогріється аж до +20+22.

Прогноз погоди на 24 квітня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +18+20

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +16+18

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +18+20

Хмельницький +16+18

Житомир +20+22

Чернігів +20+22

Черкаси +19+21

Миколаїв +18+20

Одеса +15+17

Херсон +18+20

Полтава +20+22

Суми +19+21

Харків +20+22

Дніпро +20+22

Запоріжжя +18+20

Донецьк +18+20

Луганськ +19+21

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