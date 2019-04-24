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Прогноз погоди 24 квітня в Україні

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Погода на сьогодні, 24 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 24 квітня, в Україні

24 квітня майже по всій країні прогнозується суха та сонячна погода. Лише у частині України пройдуть нетривалі дощі, а також посилиться вітер. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 24 квітня, у середу, майже по всій Україні прогнозується тепла та малохмарна погода. Тільки на Закарпатті вдень можливі періодичні дощі. Середня температура вдень сягне позначок +18+24. Вітер до 5-10 м/с.

У Києві 24 квітня очікується справді весняна погода, адже буде сухо, а повітря прогріється аж до +20+22.

Прогноз погоди на 24 квітня у містах України:

Прогноз погоди 24 квітня в Україні - фото 323391
  • Ужгород +18+20
  • Львів +18+20
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +18+20
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +19+21
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +15+17
  • Херсон +18+20
  • Полтава +20+22
  • Суми +19+21
  • Харків +20+22
  • Дніпро +20+22
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +19+21

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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