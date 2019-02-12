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У ДСНС оголосили попередження для українців

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

Рятувальники повідомили про наслідки зміни погоди в Україні. Будьте обачні!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, як відлига та погіршення погодних умов вплинули на гірські райони країни.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 12 лютого

"12 лютого, внаслідок снігопаду, у горах Львівської області та внаслідок снігопадів і хуртовини, у високогір'ї та горах Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через сніготанення та опади на річках у Закарпатті збільшиться рівень води, щоправда, негативних наслідків не очікується.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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