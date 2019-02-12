Яку погоду очікувати в Україні 12 лютого

Погода на сьогодні, 12 лютого, в Україні

12 лютого майже по всій Україні пройдуть опади у вигляді дощу з мокрим снігом, а також посилиться вітер.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 12 лютого, у вівторок, країну накриють дощі зі снігом. Суха та сонячна погода втримається тільки на Луганщині та Донеччині. Середня температура повітря вдень складе +2+4, а найтепліше буде на півдні - до +6+8. Також синоптики попереджають про посилення вітру до 7-12 м/с.

У Києві 12 лютого прогнозується волога погода, адже і вночі, і вдень пройде дощ з мокрим снігом, а температура втримається на позначці +1+3.

Прогноз погоди на 12 лютого у містах України:

Ужгород +2+4

Львів +1+3

Чернівці +1+3

Івано-Франківськ +1+3

Тернопіль +1+3

Рівне +1+3

Луцьк +1+3

Вінниця +1+3

Хмельницький 0+2

Житомир +1+3

Чернігів +1+3

Черкаси +1+3

Миколаїв +6+8

Одеса +6+8

Херсон +7+9

Полтава +2+4

Суми +2+4

Харків +3+5

Дніпро+5+7

Запоріжжя +6+8

Донецьк +3+5

Луганськ +2+4

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