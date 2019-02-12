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Яку погоду очікувати в Україні 12 лютого

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Погода на сьогодні, 12 лютого, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 12 лютого, в Україні

12 лютого майже по всій Україні пройдуть опади у вигляді дощу з мокрим снігом, а також посилиться вітер.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 12 лютого, у вівторок, країну накриють дощі зі снігом. Суха та сонячна погода втримається тільки на Луганщині та Донеччині. Середня температура повітря вдень складе +2+4, а найтепліше буде на півдні - до +6+8. Також синоптики попереджають про посилення вітру до 7-12 м/с.

У Києві 12 лютого прогнозується волога погода, адже і вночі, і вдень пройде дощ з мокрим снігом, а температура втримається на позначці +1+3.

Прогноз погоди на 12 лютого у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 12 лютого - фото 306782
  • Ужгород +2+4
  • Львів +1+3
  • Чернівці +1+3
  • Івано-Франківськ +1+3
  • Тернопіль +1+3
  • Рівне +1+3
  • Луцьк +1+3
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир +1+3
  • Чернігів +1+3
  • Черкаси +1+3
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +6+8
  • Херсон +7+9
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків +3+5
  • Дніпро+5+7
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +2+4

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