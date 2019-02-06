Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії

Січень відзначився у Румунії крижаними дощами, перетворивши країну в казковий і моторошний світ льоду. Фотограф показала, як виглядало це рідкісне явище.

Фотограф Георгіана Мазілу (Georgiana Mazilu) поділилась серією знімків Румунії, яку скувало льодом через крижані дощі.

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"Під вагою льодового шару, лінії електропередач та гілки дерев ламалися, залишаючи людей без електрики і робивши похід на роботу небезпечним. Але разом з незручностями та пошкодженнями, замерзаючий дощ приніс з собою деякі приголомшливі сцени. Природа у кризі водночас красива та моторошна", – ділиться Георгіана.

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