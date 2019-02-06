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Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії

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Крижана зима в Румунії - фото 1
Крижана зима в Румунії / Georgiana Mazilu

Січень відзначився у Румунії крижаними дощами, перетворивши країну в казковий і моторошний світ льоду. Фотограф показала, як виглядало це рідкісне явище.

Фотограф Георгіана Мазілу (Georgiana Mazilu) поділилась серією знімків Румунії, яку скувало льодом через крижані дощі.

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"Під вагою льодового шару, лінії електропередач та гілки дерев ламалися, залишаючи людей без електрики і робивши похід на роботу небезпечним. Але разом з незручностями та пошкодженнями, замерзаючий дощ приніс з собою деякі приголомшливі сцени. Природа у кризі водночас красива та моторошна", – ділиться Георгіана.

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305891

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305892

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305893

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305894

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305895

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305896

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305897

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305898

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305899

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305900

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305901

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305902

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305903

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305904

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305905

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305906

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305907

Моторошна краса: як виглядає крижана зима у Румунії - фото 305908

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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