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У ДСНС оголосили попередження для українців

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

Рятувальники повідомили про погіршення погодних умов в Україні та їх наслідки.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про зміну погоди у більшості областей країни, а також про лавинну небезпеку.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 2 лютого

"2 лютого у більшості областей тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий); місцями, крім півдня, на дорогах ожеледиця. По Києву та Київській області 2 лютого туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий); на дорогах місцями ожеледиця", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у період з 2 по 4 лютого через снігопади та відлиги у горах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей втримається значний рівень небезпеки сходження лавин. Також можлива загроза зсуву снігу на дороги, тому водіям варто бути обачними.

Читайте також: Магнітні бурі у лютому 2019: коли українцям слід бути обачними

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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