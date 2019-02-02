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Яку погоду очікувати в Україні 2 лютого

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Погода на сьогодні 2 лютого в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 2 лютого в Україні

2 лютого в Україні втримається відлига та плюсова температура, а дощитиме лише у кількох областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 лютого, у суботу, температура повітря продовжить поступово підійматись. У середньому вдень очікується до +2+4, а на півдні до + 6+8. Однак незначні опади у вигляді дощі на заході та на півночі країни.

У Києві 2 лютого прогнозуються дощі з мокрим снігом, а повітря прогріється до +1+3.

Прогноз погоди на 2 лютого у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 2 лютого - фото 305114
  • Ужгород +7+9
  • Львів +4+6
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +1+3
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +7+9
  • Херсон +4+6
  • Полтава +2+4
  • Суми +1+3
  • Харків +1+3
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +1+3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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