Яку погоду очікувати в Україні 2 лютого

Погода на сьогодні 2 лютого в Україні

2 лютого в Україні втримається відлига та плюсова температура, а дощитиме лише у кількох областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 лютого, у суботу, температура повітря продовжить поступово підійматись. У середньому вдень очікується до +2+4, а на півдні до + 6+8. Однак незначні опади у вигляді дощі на заході та на півночі країни.

У Києві 2 лютого прогнозуються дощі з мокрим снігом, а повітря прогріється до +1+3.

Прогноз погоди на 2 лютого у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +4+6

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +3+5

Вінниця +2+4

Хмельницький +2+4

Житомир +2+4

Чернігів +1+3

Черкаси +2+4

Миколаїв +6+8

Одеса +7+9

Херсон +4+6

Полтава +2+4

Суми +1+3

Харків +1+3

Дніпро +2+4

Запоріжжя +4+6

Донецьк +2+4

Луганськ +1+3

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