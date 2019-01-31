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Магнітні бурі у лютому 2019: коли українцям слід бути обачними

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Дати магнітних бур на місяць - фото 1
Дати магнітних бур на місяць

Лютий 2019 принесе нові магнітні бурі, які будуть відчутні в Україні. Підготували для вас календар усіх дат у лютому, коли магнітне поле Землі відобразиться на самопочутті!

У лютому 2019 року очікується одразу кілька потужних магнітних бур, що накриють Україну та світ. За прогнозами науковців, саме в останній місяць зими сонячна активність буде на високому рівні. Дізнайтеся, у які дати ви відчуєте вплив Сонця на своє здоров'я.

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Найпотужніші магнітні бурі чекають нас на самому початку місяця: 1-3 числа, а також всередині місяця – 19-21 лютого. Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі такого класу можуть викликати сильні головні болі та порушити роботу серцево-судинної системи, погіршивши самопочуття в цілому. У решту ж днів збурення не перевищуватимуть 3 бали, що не мало б сильно вплинути на ваше самопочуття.

Календар магнітних бур на лютий 2019
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Нагадаємо, що під час бур важливо дбати про власне здоров'я, а також захищати організм від сонячного впливу. Це дозволить уникнути поганого самопочуття або загострення хронічних хвороб. Також лікарі рекомендують відмовитися від алкоголю і шкідливих продуктів, багато гуляти на свіжому повітрі, займатися помірними фізичними навантаженнями та приймати контрастний душ.

Корисні поради, як пережити магнітні бурі:

  • Добре спіть і не нервуйтеся через дрібниці;
  • Додайте в свій раціон продукти з високим вмістом магнію: це може бути морська капуста або звичайна вівсянка;
  • Пийте багато води, відмовтеся від алкоголю і кави;
  • Людям, що страждають від гіпертонії, слід заздалегідь проконсультуватися з лікарем і запастися потрібними ліками;
  • Почніть займатися спортом або хоча б робіть ранкову зарядку;
  • Слухайте улюблену музику на Радіо МАКСИМУМ;
  • Отримуйте максимум позитивних емоцій!
Розклад бур на лютий 2019 - фото 305016
Розклад бур на лютий 2019

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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