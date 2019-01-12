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У ДСНС оголосили попередження для українців

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

Рятувальники повідомили про погіршення погодних умов в Україні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про різку зміну погоди та її наслідки у більшості областей країни.

І ще: Точний прогноз погоди в Україні 12 січня

"12 січня на території України хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вночі у східних областях помірний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, лише вдень у південній частині без опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у східній частині, місцями в західних, вдень і в північних областях пориви 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у період 13-14 січня через хуртовини та снігопади у горах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей оголошено 3 значний рівень небезпеки сходження лавин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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