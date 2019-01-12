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Точний прогноз погоди в Україні 12 січня

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Погода на сьогодні 12 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 12 січня в Україні

Погода в Україні 12 січня відзначиться послабленням снігопадів, морозною погодою та посиленням вітру.

12 січня, у суботу, сніжитиме лише на заході та півночі, однак по всій країні температура повітря поступово підійматиметься. До того ж, у цих областях посилиться поривчастий вітер. Найморозніша погода втримається на півночі, де вночі очікується до -12-14, однак вдень до -2-4.

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У Києві 12 січня пройдуть опади у вигляді снігу, а температура коливатиметься на рівні -1-3.

Прогноз погоди на 12 січня у містах України:

Точний прогноз погоди в Україні 12 січня - фото 300412
  • Ужгород -2-4
  • Львів -1-3
  • Чернівці -2-4
  • Івано-Франківськ -1-3
  • Тернопіль -2-4
  • Рівне -2-4
  • Луцьк -1-3
  • Вінниця -1-3
  • Хмельницький -2-4
  • Житомир -2-4
  • Чернігів -2-4
  • Черкаси -2-4
  • Миколаїв -2-4
  • Одеса -1-3
  • Херсон -1-3
  • Полтава -3-5
  • Суми -3-5
  • Харків -3-5
  • Дніпро -2-4
  • Запоріжжя -2-4
  • Донецьк -2-4
  • Луганськ -2-4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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