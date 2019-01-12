Точний прогноз погоди в Україні 12 січня

Погода на сьогодні 12 січня в Україні

Погода в Україні 12 січня відзначиться послабленням снігопадів, морозною погодою та посиленням вітру.

12 січня, у суботу, сніжитиме лише на заході та півночі, однак по всій країні температура повітря поступово підійматиметься. До того ж, у цих областях посилиться поривчастий вітер. Найморозніша погода втримається на півночі, де вночі очікується до -12-14, однак вдень до -2-4.

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У Києві 12 січня пройдуть опади у вигляді снігу, а температура коливатиметься на рівні -1-3.

Прогноз погоди на 12 січня у містах України:

Ужгород -2-4

Львів -1-3

Чернівці -2-4

Івано-Франківськ -1-3

Тернопіль -2-4

Рівне -2-4

Луцьк -1-3

Вінниця -1-3

Хмельницький -2-4

Житомир -2-4

Чернігів -2-4

Черкаси -2-4

Миколаїв -2-4

Одеса -1-3

Херсон -1-3

Полтава -3-5

Суми -3-5

Харків -3-5

Дніпро -2-4

Запоріжжя -2-4

Донецьк -2-4

Луганськ -2-4

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