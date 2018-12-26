У ДСНС оголосили попередження для українців

Рятувальники повідомили про погіршення погодних умов та їх наслідки майже по всій країні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про різку зміну погоди майже по всій Україні.

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"За даними УкрГідрометцентру, 26-27 грудня в Україні часом сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, температура у середу вночі 4-10 морозу, вдень на півдні та заході, з поширенням на більшу частину території країни підвищення від 3 градусів морозу до 3 тепла", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що така негода порушить рух транспорту на дорогах, а також ускладнить роботу комунальників. До того ж, рятувальники наголошують, що 26 грудня у високогір’ї Івано-Франківської та Львівської областей утримається сніголавинна небезпека 3 рівня.

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