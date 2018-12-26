Прогноз погода 26 грудня в Україні

Погода на сьогодні 26 грудня в Україні

26 грудня в Україні посиляться морози, а також опади у вигляді снігу.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 26 грудня, у середу, майже по всій країні очікуються снігопади, а також посилення вітру до 15-20 м/с. Вночі температура у більшості регіонів коливатиметься на рівні -4-9, на півдні та заході -1-6.

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У Києві 26 грудня очікується вдень -1+1 та снігопади. Також на дорогах по всій країні буде ожеледиця.

Погода 26 грудня у містах України



Ужгород -1+1

Львів 0+2

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль -1+1

Рівне 0+2

Луцьк -1+1

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир -1+1

Чернігів -1-3

Черкаси -1-3

Миколаїв -1+1

Одеса 0+2

Херсон -1+1

Полтава -2-4

Суми -2-4

Харків -2-4

Дніпро -2-4

Запоріжжя -1-3

Донецьк -2-4

Луганськ-2-4

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