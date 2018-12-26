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Прогноз погода 26 грудня в Україні

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Погода на сьогодні 26 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 26 грудня в Україні

26 грудня в Україні посиляться морози, а також опади у вигляді снігу.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 26 грудня, у середу, майже по всій країні очікуються снігопади, а також посилення вітру до 15-20 м/с. Вночі температура у більшості регіонів коливатиметься на рівні -4-9, на півдні та заході -1-6.

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У Києві 26 грудня очікується вдень -1+1 та снігопади. Також на дорогах по всій країні буде ожеледиця.

Погода 26 грудня у містах України
Прогноз погода 26 грудня в Україні - фото 297539

  • Ужгород -1+1
  • Львів 0+2
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне 0+2
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1-3
  • Черкаси -1-3
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса 0+2
  • Херсон -1+1
  • Полтава -2-4
  • Суми -2-4
  • Харків -2-4
  • Дніпро -2-4
  • Запоріжжя -1-3
  • Донецьк -2-4
  • Луганськ-2-4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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