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Діденко розповіла про погоду 31 грудня – 1 січня в Україні

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Погода 31 грудня – 1 січня в Україні - фото 1
Погода 31 грудня – 1 січня в Україні

Синоптик розповіла, яку погоду очікувати в Україні у новорічну ніч на 1 січня 2019 року.

Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook дала приблизний прогноз погоди в Україні на 31 грудня – 1 січня. За її словами, у цей час в країні пануватиме циклон. Відтак 1 січня 2019 року у частині областей очікуються опади.

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"У новорічну ніч – сніг та мокрий сніг на Заході та Півночі (Київ належить до Півночі), вдень 1 січня опади охоплять Центр, Схід та Південь. Опади очікуються переважно у вигляді мокрого снігу, а вдень і дощу – залежно від температури повітря. Вночі 1 січня в Україні очікується 0-6 градусів морозу, на Сумщині та Харківщині до -8 градусів, на Заході України близько нуля", – зазначила вона.

У Києві у ніч з 31 грудня на 1 січня очікується до -3, а у перший день 2019 року до +2 тепла.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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