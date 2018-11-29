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У ДСНС оголосили попередження для українців

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

Рятувальники повідомили українців про різке погіршення погодних умов у кількох областях та наслідки негоди.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що про посилення вітру на частині території країни.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 29 листопада

За даними УкрГідрометцентру, 29-30 листопада у південній частині та східних областях пориви вітру 17-22 м/с, – йдеться у повідомленні.

Також рятувальники попередили про те, що в останні дні листопада на річках України та водосховищах посилюватимуться льодові явища.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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