У ДСНС оголосили попередження для українців

Рятувальники попереджають українців про пожежну небезпеку в кількох областях.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення ситуації в країні через тривалу спекотну погоду та відсутність опадів.

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"За даними УкрГідрометцентру, 21 вересня у східних, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Закарпатській, більшості районів Житомирської, Сумської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, на решті території України висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомлення.



Відзначимо, що 21 вересня в по всій Україні очікується тепла та сонячна погода, а вже з 22-23 вересня температура почне поступово опускатися, а на заході почнуться дощі.

В Україні пожежна небезпека

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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