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У ДСНС оголосили попередження для українців
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Рятувальники попереджають українців про пожежну небезпеку в кількох областях.
У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення ситуації в країні через тривалу спекотну погоду та відсутність опадів.
І ще: Погода на 23 вересня в Україні
"За даними УкрГідрометцентру, 21 вересня у східних, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Закарпатській, більшості районів Житомирської, Сумської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, на решті території України висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомлення.
Відзначимо, що 21 вересня в по всій Україні очікується тепла та сонячна погода, а вже з 22-23 вересня температура почне поступово опускатися, а на заході почнуться дощі.
Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:
- Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- Заїжджати автомобілем до лісу;
- Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- Створювати смітники та спалювати відходи;
- Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.
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