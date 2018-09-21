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У ДСНС оголосили попередження для українців

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В Україні пожежна небезпека - фото 1
В Україні пожежна небезпека

Рятувальники попереджають українців про пожежну небезпеку в кількох областях.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення ситуації в країні через тривалу спекотну погоду та відсутність опадів.

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"За даними УкрГідрометцентру, 21 вересня у східних, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Закарпатській, більшості районів Житомирської, Сумської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, на решті території України висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомлення.

Відзначимо, що 21 вересня в по всій Україні очікується тепла та сонячна погода, а вже з 22-23 вересня температура почне поступово опускатися, а на заході почнуться дощі.

В Україні пожежна небезпека - фото 277427
В Україні пожежна небезпека

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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