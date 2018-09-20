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Погода на 23 вересня в Україні

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Погода на 23 вересня в Україні - фото 1

23 вересня частину країни захоплять дощі та похолодання, а частина опиниться у теплі.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, суха та сонячна погода втримається до кінця робочого тижня.

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"У неділю в Україні, й не лише в Україні, похолодає. У більшості наших областей температура повітря впаде до +14+19 градусів. Лише на Сході ще побуде теплО. Проте ще завтра повсюди в Україні – сонце та +24+28 градусів! Тепла погода втримається у суботу. але на Захід прийде атмосферний фронт, який зумовить дощі та похолодання", – відзначила вона.

У Києві 21-22 вересня суха та сонячна погода, а також температура до +27. У неділю 23 вересня похолоднішає до +16+18, а дощі ймовірні вночі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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