У Дніпрі та низці інших міст України вводять комендантську годину

У Дніпрі та в інших містах України запровадили комендантську годину

Внаслідок вторгнення війська Росії на територію України низка міст вводять обмеження. Зокрема Дніпро ввело комендантську годину для містян. Розповідаємо, що вона передбачає.

Про впровадження комендантської години у Дніпрі розповідає видання Інформатор з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах міста. Також стало відомо про те, що обмеження діятимуть й в інших містах України.

Це цікаво: Що робити під час обстрілів: пам'ятка від СБУ

Комендантська година у Дніпрі та інших містах України

Введення комендантської години у Дніпрі передбачає обмеження пересування містом з 22:00 по 06:00.

Якщо ж містяни перебуватимуть на вулиці у цей час без дозволу або ґрунтовних причин, то їх може затримати комендантський патруль. Це зроблять для того, щоб перевірити документи особи, а також встановити, що стало причиною порушення комендантської години.

Голова Черкаської області Олександр Скічко також наголосив на запровадженні комендантської години. Так, з 22:00 по 06:00 забороняється перебувати на вулиці без вагомих причин.

Також комендантську годину запровадили у Харкові, Чернігові, Рівному, Миколаєві, Кропивницьку та Кременчуці.

Раніше про комендантську годину оголосив Віталій Кличко. У столиці України вона триватиме з 22:00 по 07:00. Мер Києва зауважує, що це вимушений крок, але у нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, він необхідний задля безпеки мешканців столиці. Під час комендантської години не працюватиме громадський транспорт. Натомість станції метрополітену будуть доступні як укриття у цілодобовому режимі.

Важливо! По всій Україні впроваджено воєнний стан через військове вторгнення Росії. Що це означає для українців та які обмеження діють у цей період. 24 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всіх областях країни. Відповідне звернення з'явилось на офіційних сторінках глави держави у соцмережах.

Читайте також: Нас не здолати: українці вкотре переказали на потреби армії рекордну суму