На тлі війни в Україні зростає популярність робітничих спеціальностей: ТОП 3 вакансії

В Україні від початку війни змінилось практично все. Стосується це також ринку праці. На ньому тепер популярними стали робітничі спеціальності.

Про це свідчать дані GRC.ua. Мовиться про те, що у червні відповідних вакансій стало на одну п'яту більше, ніж у минулому місяці.

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Якщо говорити про загальну кількість вакансій, то робітничі у списку займають 8% від усіх наявних на порталі. Це дозволило їм потрапити до ТОП 5 тих, які мають найбільший попит.

Цікаво, що понад третина таких вакансій відкрита у Львові й області. На другій сходинці – Дніпропетровська область, а на третій – Донецька.

47% цих вакансій підійде для людей, у яких відсутній відповідний досвід. Стільки ж оголошень містять вимогу наявності досвіду від 1 до 3 років.

Три спеціальності, яких потребують найбільше

Монтажники – 14%;

– 14%; Вантажники – 13%;

– 13%; Комплектувальники та пакувальники товарів – 10%.

Якщо говорити про середню заробітну плату, то таким фахівцям пропонують 13 700 гривень. Причому найбільше можуть заробити слюсарі і механіки – 20 800 гривень, а от найменше комплектувальники й укладальники-пакувальники – 10 100 гривень.

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