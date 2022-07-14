Кіану Рівз дебютував як автор коміксу: доступна й українська версія

Кіану Рівз не лише актор, а й творець коміксів. Його авторський дебют у царині коміксів – "БРСРК". Читайте далі та дізнайтеся подробиці нового мальопису, який доступний українською!

Кіану Рівз, співсценарист Метт Кіндт та художник Рон Ґарні разом створили новий комікс "БРСРК".

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Метт Кіндт відомий як автор бестселерів "Folflords" та "Grass Kings", а Рон Ґарні був ілюстратором коміксів "Росомаха" та "Капітан Америка".

"БРСРК" – жорстокий та кривавий графічний роман про безсмертного знавіснілого воїна. Його війна триває вже цілу вічність...

Українською "БРСРК" доступний у трьох варіантах обкладинки.

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