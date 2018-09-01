Користувачів здивував гігантський соняшник

У мережі показали фото з величезним соняшником, який виріс біля будинку, і його розміри справді вражають!

На платформі Reddit користувач з ніком Verryfastdoggo поділився епічним знімком з величезним соняхом, який всього за 13 годин побачили понад 93 тис. осіб. Світлина настільки здивувала людей, що вони залишили більш як 1,3 тис. коментарів. Здається, до того, що рослина виросте такою гігантською, не були готові і господарі помешкання. Готові?

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