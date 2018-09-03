Жінці повернули викрадений гаманець через 18 років

39-річна Джоанна Бівен була вражена, коли поліція повернула їй гаманець, який був вкрадений ще у 2000 році.

Звісно, грошей в гаманці не виявилося, але кредитні карти і водійські права, а також фото футболіста Еріка Кантони були на місці.

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Сумка Джоанни, в якій і знаходився гаманець, була викрадена зі стійки реєстрації одного з готелів Сент-Айвса, де 21-річна дівчина працювала адміністратором. Сама сумка незабаром знайшлася в канаві неподалік від готелю, але ось гаманця в ній вже не було. Поліція так і не зуміла затримати злодія, і Джоанні довелося змиритися з втратою.

За ці всі роки Джоанна встигла переїхати, вийти заміж, змінити прізвище і геть забути про неприємний інцидент з гаманцем. Яке ж було її здивування, коли їй подзвонив поліцейський Філ Девіс з Кембріджширу. Чоловік розповів Джоанні, що її гаманець був знайдений в канаві, загорнутим в поліетиленовий пакет.

39-річна Джоанна Бівен була вражена, коли поліція повернула їй гаманець / YouTube

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