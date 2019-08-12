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У цьому чеському ресторані вас можуть оштрафувати, і ось за що

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Головне – не залишати їжі на тарілках - фото 1
Головне – не залишати їжі на тарілках

В одному з чеських містечок працює ресторан, відвідувачі якого можуть брати зі шведського столу страви в необмеженій кількості. Втім, якщо ви щось недоїсте, – на вас чекає штраф.

Ресторан у чеському містечку Добромержіце, що працює за принципом "їж, скільки хочеш", почав штрафувати клієнтів за недбале ставлення до їжі.

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Шведський стіл в ресторані працює тільки в обід. Вибір страв небагатий – кілька видів м'яса і гарнірів. Відвідувачі платять 97 крон за вхід, а далі можуть їсти все що завгодно в необмеженій кількості. Після трапези тарілку треба віднести на кухню, і, якщо на ній щось залишиться, гостя попросять доплатити 50 крон, – йдеться в повідомленні.

Інформація про таку систему розрахунків розміщена на вході в ресторан, а також безпосередньо в залі. Чеська торговельна інспекція не знайшла в цій практиці нічого протизаконного. Там відзначили, що ресторан повинен наочно та доступно інформувати споживачів про правила. Оскільки це було зроблено, претензій в органу перевірки бути не може.

Штраф складе 50 крон - фото 347145
Штраф складе 50 крон

Водночас в інспекції зазначили: якщо клієнт відмовиться платити штраф за недоїдену їжу, то ресторан може домагатися виплати єдиним шляхом – через суд.

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Джерело: vinegret
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