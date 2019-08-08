Італія – чобіт, а Франція – сова: блогер перемалював карту Європи

Всі знають, що Італія за формою нагадує чобіток, це очевидний факт. А як щодо інших країн Європи? Знайдіть Україну!

Хлопець під ніком Zackabier вирішив з пильною увагою розглянути карту нашого континенту і уявити, як виглядали б європейські країни очима творчих людей.

І ще: В якому вигляді треба залишати номер, коли їдете з готелю

Отже, хлопець переосмислив контури 48 країн Європи! Багато з них на перший погляд здаються абсолютно безформними і ні на що не схожими, але Zackabier доводить, що якщо включити креативне мислення і додати трохи фантазії, то навіть краплю можна перетворити на кошеня. Одні ілюстрації вийшли вельми простими, інші ж, навпаки, промальовані у найдрібніших деталях і подробицях. Є у добірці і Україна!

Хорватія

Болгарія

Кіпр

Естонія

Фінляндія

Сербія

Данія

Франція

Грузія

Норвегія

Польща

Казахстан

Чехія

Україна

Читайте також: Жителі яких країн світу найбільше подорожують: рейтинг