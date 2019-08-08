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Італія – чобіт, а Франція – сова: блогер перемалював карту Європи
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Всі знають, що Італія за формою нагадує чобіток, це очевидний факт. А як щодо інших країн Європи? Знайдіть Україну!
Хлопець під ніком Zackabier вирішив з пильною увагою розглянути карту нашого континенту і уявити, як виглядали б європейські країни очима творчих людей.
І ще: В якому вигляді треба залишати номер, коли їдете з готелю
Отже, хлопець переосмислив контури 48 країн Європи! Багато з них на перший погляд здаються абсолютно безформними і ні на що не схожими, але Zackabier доводить, що якщо включити креативне мислення і додати трохи фантазії, то навіть краплю можна перетворити на кошеня. Одні ілюстрації вийшли вельми простими, інші ж, навпаки, промальовані у найдрібніших деталях і подробицях. Є у добірці і Україна!
Хорватія
Болгарія
Кіпр
Естонія
Фінляндія
Сербія
Данія
Франція
Грузія
Норвегія
Польща
Казахстан
Чехія
Україна
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