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Італія – чобіт, а Франція – сова: блогер перемалював карту Європи

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Ліхтенштейн очима Zackabier - фото 1
Ліхтенштейн очима Zackabier / waterballoon

Всі знають, що Італія за формою нагадує чобіток, це очевидний факт. А як щодо інших країн Європи? Знайдіть Україну!

Хлопець під ніком Zackabier вирішив з пильною увагою розглянути карту нашого континенту і уявити, як виглядали б європейські країни очима творчих людей.

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Отже, хлопець переосмислив контури 48 країн Європи! Багато з них на перший погляд здаються абсолютно безформними і ні на що не схожими, але Zackabier доводить, що якщо включити креативне мислення і додати трохи фантазії, то навіть краплю можна перетворити на кошеня. Одні ілюстрації вийшли вельми простими, інші ж, навпаки, промальовані у найдрібніших деталях і подробицях. Є у добірці і Україна!

Хорватія

Італія – чобіт, а Франція – сова: блогер перемалював карту Європи - фото 346424

Болгарія

Італія – чобіт, а Франція – сова: блогер перемалював карту Європи - фото 346425

Кіпр

Італія – чобіт, а Франція – сова: блогер перемалював карту Європи - фото 346426

Естонія

Італія – чобіт, а Франція – сова: блогер перемалював карту Європи - фото 346427

Фінляндія

Італія – чобіт, а Франція – сова: блогер перемалював карту Європи - фото 346428

Сербія

Італія – чобіт, а Франція – сова: блогер перемалював карту Європи - фото 346429

Данія

Італія – чобіт, а Франція – сова: блогер перемалював карту Європи - фото 346430

Франція

Італія – чобіт, а Франція – сова: блогер перемалював карту Європи - фото 346431

Грузія

Італія – чобіт, а Франція – сова: блогер перемалював карту Європи - фото 346432

Норвегія

Італія – чобіт, а Франція – сова: блогер перемалював карту Європи - фото 346433

Польща

Італія – чобіт, а Франція – сова: блогер перемалював карту Європи - фото 346434

Казахстан

Італія – чобіт, а Франція – сова: блогер перемалював карту Європи - фото 346435

Чехія

Італія – чобіт, а Франція – сова: блогер перемалював карту Європи - фото 346436

Україна

Італія – чобіт, а Франція – сова: блогер перемалював карту Європи - фото 346437

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Джерело: waterballoon
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