У цій країні почали брати гроші за примірку одягу

Іспанська компанія вирішила брати з покупців 15 євро за одну примірку. Робиться це для того, щоб клієнт гарантовано зробив покупку саме в цьому магазині, а не онлайн, де дешевше.

Іспанська торгова марка Pascual Bilbao, що спеціалізується на чоловічих весільних костюмах, стала брати плату за примірку. З покупців беруть по 15 євро. Нововведення торкнулося поки лише одного магазину в Більбао. Клієнт повинен внести гроші до того, як зайде в примірювальну кабінку.

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Ця новина швидко рознеслася по соцмережах, і на торговельну марку обрушився шквал критики. Власники виправдовуються тим, що багато відвідувачів заходять в магазин, приміряють модель, яка сподобалася, а покупку роблять в іншому місці або в інтернеті, де ціни нижчі. Тому беручи плату за примірку, компанія прагне відсікти "халявщиків".

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