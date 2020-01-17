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Стюардеса розповіла, як мститься хамовитим пасажирам

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Стюардеса розповіла, як мститься хамовитим пасажирам - фото 1

Бортпровідники доволі часто стикаються з неспокійними пасажирами або з тими, хто полюбляє агресивне спілкування. Так, одна зі стюардес розповіла про простий, але дієвий спосіб помститися таким мандрівникам.

Стюардеса Шон Кетлін розповіла, що якщо мандрівник спілкується грубо і поводиться агресивно в літаку, вона псує його напій. "Я беру чашку і кладу туди дуже багато льоду, а потім наливаю всього дві столові ложки соку або газованої води", – поділилася своїм секретом Кетлін, пояснивши, що ця тактика нешкідлива, але завжди викликає роздратування.

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Крім того, бортпровідниця додала, що дала коктейлю назву "Спеціально для мудаків". Однак зазначила, що ніколи не робить з напоями нічого огидного: "Наприклад, я б ні за що не плюнула пасажиру в стакан".

Стюардеса розповіла, як мститься хамовитим пасажирам - фото 380201

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