"Король Instagram" програв мільйон доларів за 40 секунд

Блогер Ден Білзерян, який називає себе "королем Instagram", зробив ставку на боксерський поєдинок. Але боксер, на якого розраховував Білзерян не виправдав сподівання зірки мережі.

Відомий американський блогер Ден Білзерян, також відомий як "король Instagram", програв один мільйон доларів за 40 секунд. Він поставив на перемогу Дональда Серроне в бою проти Конора МакГрегора.

До теми: 40-секундний поєдинок: ефектне відео перемоги МакГрегора над Серроне

Бій відбувся 19 січня і тривав 40 секунд. МакГрегор нокаутував Серроне.

Ден Білзерян – професійний гравець в покер, зірка соціальних мереж і людина з двозначною репутацією. Запорукою його популярності став Instagram, де чоловік публікує фото розкішного життя – в оточенні красивих дівчат, в дорогих автомобілях, на розкішних яхтах і т.п.

У листопаді 2013 року Білзерян публічно заявив, що за одну ніч виграв 10,8 мільйона доларів, а у 2014-му повідомив, що за рік заробив грою 50 мільйонів. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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