Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

"Король Instagram" програв мільйон доларів за 40 секунд

  • 54
"Король Instagram" програв мільйон доларів за 40 секунд - фото 1

Блогер Ден Білзерян, який називає себе "королем Instagram", зробив ставку на боксерський поєдинок. Але боксер, на якого розраховував Білзерян не виправдав сподівання зірки мережі.

Відомий американський блогер Ден Білзерян, також відомий як "король Instagram", програв один мільйон доларів за 40 секунд. Він поставив на перемогу Дональда Серроне в бою проти Конора МакГрегора.

До теми: 40-секундний поєдинок: ефектне відео перемоги МакГрегора над Серроне

Бій відбувся 19 січня і тривав 40 секунд. МакГрегор нокаутував Серроне.

Ден Білзерян – професійний гравець в покер, зірка соціальних мереж і людина з двозначною репутацією. Запорукою його популярності став Instagram, де чоловік публікує фото розкішного життя – в оточенні красивих дівчат, в дорогих автомобілях, на розкішних яхтах і т.п.

У листопаді 2013 року Білзерян публічно заявив, що за одну ніч виграв 10,8 мільйона доларів, а у 2014-му повідомив, що за рік заробив грою 50 мільйонів. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Читайте також: Спокуслива українка продала цноту за шалену суму: фото красуні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
  • 15 cічня, 15:00
  • 14291
Куди поїхати недорого у 2020 році: найкращі варіанти
  • 16 cічня, 16:21
  • 1077
Щедрівки на Йордана: українські пісні на Водохреще 2020 (тексти)
  • 16 cічня, 17:10
  • 10830
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Інтернет