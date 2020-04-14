У Чорнобильській зоні погасили пожежу, але це ще не все: що там діється

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що пожежа у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС та навколо неї ліквідована. Проте – тління продовжується і рівень загрози все ще досить високий.

Голова ДСНС Микола Чечоткін доповів президенту Володимиру Зеленському, що пожежі в Чорнобильській зоні відчуження вже немає. За словами рятувальника, напередодні відбулося погіршення ситуації через шквальний вітер, тож вогонь було складно контролювати, але дощ, який пройшов на території 14 квітня, допоміг вогнеборцям впоратися із масштабними пожежами.

До теми: Як тварини втікають від пожежі у Чорнобилі

"Загалом учора пожежна авіація здійснила 227 вильотів, було використано 500 тонн води. Радіаційний фон у Зоні відчуження зберігається у нормі й не підвищується", – додав Чечоткін.

ДСНС наголошує, що вдалось не допустити перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об'єкти "Укриття", "Вектор", розподільчу електростанцію ЧАЕС та сховище з радіоактивними відходами.

Водночас волонтери, які збирали допомогу вогнеборцям у Чорнобилі, наголошують, що рівень загрози все ще досить високий. "Сьогодні в зоні відчуження нарешті пішов дощ і є велике сподівання на закінчення пожеж. Втім, зараз тління продовжується", – передають з епіцентру подій.

Українці зібрали 355 250 гривень для рятувальників та пожежників. "Ми закуповуємо допомогу пожежним і передаємо її їм через "Волонтерський штаб" громадської ради при Держагентстві України з управління зоною відчуження. Нам самим хочеться сподіватися, що ці елементи захисту та роботи знадобляться вогнеборцям вже під час наступних пожеж. Утім, поки питання актуальне по пожежах в Чорнобилі. Ситуація гостра", – акцентують в UAnimals.

Читайте також: Останні новини про пожежу в Чорнобильській зоні