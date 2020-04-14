Як тварини втікають від пожежі у Чорнобилі: потужне відео з висоти польоту

Пожежу у Чорнобильській зоні відчуження, яка завдала непоправної шкоди унікальній фауні Радіаційно-екологічного біосферного заповідника, продовжують гасити уже майже 2 тижні. А тим часом у мережі показали неймовірно потужне відео з тваринами, які постраждали від лиха.

Так, на кадрах, які зняті за допомогою дрона, показані масштаби загорянь в заповіднику і наслідки пожежі. А двоє коней Пржевальського розгублено бігають по випаленій землі, яка колись стала їхньою домівкою.

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Адже близько 15 років тому 36 коней Пржевальського завезли в Чорнобильську зону задля експерименту. За останніми підрахунками у 2018 році налічувалося вже 110 особин. Невідомо тепер, що буде з популяцією цих унікальних тварин, що ще в середині XX століття зникли з природного середовища їхнього проживання – Монголії.

Вогонь знищив тисячі гектарів лісу у Зоні відчуження. Багато тварин втратили свої домівки. На цьому відео коні Пржевальського тікають від вогню по спалених чорнобильських полях, – йдеться в описі до ролика.

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