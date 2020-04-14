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Пожежа в Чорнобильській зоні: останні новини та фото з епіцентру подій

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Пожежники гасять вогонь у Чорнобильській зоні - фото 1
Пожежники гасять вогонь у Чорнобильській зоні / Aleksandr Sirota

Уже одинадцятий день у Чорнобильській зоні відчуження тривають масштабні пожежі, унаслідок яких згоріли гектари лісу, а сотні тварин втратили домівки. Навіть дощ повністю не загасив вогонь. Читайте останні новини та дивіться фото з осередку подій.

Понад тиждень на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв у Чорнобильській зоні палають ліси, трава та покинуті поселення. У гасінні пожеж беруть участь понад 800 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших установ. Задіяно майже 200 одиниць техніки, зокрема по три літаки та гелікоптери для скидання води. Проте повністю ліквідувати вогонь поки що не вдалось.

До теми: Зворушливий знімок пожежних з Чорнобиля вразив мережу

Усі з нетерпінням очікували опадів, які б допомогли вогнеборцям, і ввечері 13 квітня над зоною відчуження нарешті пішов дощ. Зранку 14 квітня ДСНС оголосила, що відкритого вогню більше немає.

"Спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками", – зазначили у відомстві.

Дуже багато осередків, які були виявлені вчора поблизу Прип'яті і міста Чорнобиль, були ліквідовані. Тому загрози перекидання вогню на Прип'ять та Чорнобиль немає взагалі. Дощ заважає розповсюдженню вогню, – повідомила речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан у коментарі ТСН.

Пожежа в Чорнобильській зоні: останні новини та фото з епіцентру подій - фото 397853
Пожежа в Чорнобильській зоні: останні новини та фото з епіцентру подій - фото 397855
Пожежа в Чорнобильській зоні: останні новини та фото з епіцентру подій - фото 397852

13 квітня директор Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявляв, що пожежа у Чорнобильській зоні відчуження наблизилася до Прип'яті та сховищ радіоактивних відходів "Підлісний":

Чорнобиль затягнуло димом, але пожежа до нього, на щастя, не дісталася:

Наслідки пожежі біля станції Дуга-1 та військового містечка Чорнобиль-2:

Натомість у ДСНС переконують, що вогонь не несе загрози атомній електростанції, сховищу відпрацьованого палива та іншим критичним об'єктам.

Пожежа в Чорнобильській зоні: останні новини та фото з епіцентру подій - фото 397862
Пожежа в Чорнобильській зоні: останні новини та фото з епіцентру подій - фото 397859
Пожежа в Чорнобильській зоні: останні новини та фото з епіцентру подій - фото 397863

"Не розганяйте зраду, будь ласка! Не заважайте своїми неврівноваженими, апокаліптичними дописами, джерелом інформації для яких зазичай є "сарафанне радіо", працювати нашим хлопцям", – заявив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

Станом на зараз радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – у межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

Пожежа в Чорнобильській зоні: останні новини та фото з епіцентру подій - фото 397861

Рятувальники та поліція вказують, що причиною пожеж стають навмисні та ненавмисні підпали сухої трави. Правоохоронці вже затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні, підпаливши сміття та траву у трьох місцях задля забави. Після цього вітер розніс вогонь далі, й він вже не зміг впоратися та загасити багаття.

Пожежа в Чорнобильській зоні: останні новини та фото з епіцентру подій - фото 397867
Пожежа в Чорнобильській зоні: останні новини та фото з епіцентру подій - фото 397860

Пожежа в Чорнобильській зоні: останні новини та фото з епіцентру подій - фото 397869

Фото: Aleksandr Sirota

Читайте також: У мережі показали наслідки пожежі у Чорнобилі з висоти пташиного польоту

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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