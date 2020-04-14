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Пожежа в Чорнобильській зоні: останні новини та фото з епіцентру подій
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Уже одинадцятий день у Чорнобильській зоні відчуження тривають масштабні пожежі, унаслідок яких згоріли гектари лісу, а сотні тварин втратили домівки. Навіть дощ повністю не загасив вогонь. Читайте останні новини та дивіться фото з осередку подій.
Понад тиждень на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв у Чорнобильській зоні палають ліси, трава та покинуті поселення. У гасінні пожеж беруть участь понад 800 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших установ. Задіяно майже 200 одиниць техніки, зокрема по три літаки та гелікоптери для скидання води. Проте повністю ліквідувати вогонь поки що не вдалось.
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Усі з нетерпінням очікували опадів, які б допомогли вогнеборцям, і ввечері 13 квітня над зоною відчуження нарешті пішов дощ. Зранку 14 квітня ДСНС оголосила, що відкритого вогню більше немає.
"Спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками", – зазначили у відомстві.
Дуже багато осередків, які були виявлені вчора поблизу Прип'яті і міста Чорнобиль, були ліквідовані. Тому загрози перекидання вогню на Прип'ять та Чорнобиль немає взагалі. Дощ заважає розповсюдженню вогню, – повідомила речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан у коментарі ТСН.
13 квітня директор Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявляв, що пожежа у Чорнобильській зоні відчуження наблизилася до Прип'яті та сховищ радіоактивних відходів "Підлісний":
Чорнобиль затягнуло димом, але пожежа до нього, на щастя, не дісталася:
Наслідки пожежі біля станції Дуга-1 та військового містечка Чорнобиль-2:
Натомість у ДСНС переконують, що вогонь не несе загрози атомній електростанції, сховищу відпрацьованого палива та іншим критичним об'єктам.
"Не розганяйте зраду, будь ласка! Не заважайте своїми неврівноваженими, апокаліптичними дописами, джерелом інформації для яких зазичай є "сарафанне радіо", працювати нашим хлопцям", – заявив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.
Станом на зараз радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – у межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).
Рятувальники та поліція вказують, що причиною пожеж стають навмисні та ненавмисні підпали сухої трави. Правоохоронці вже затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні, підпаливши сміття та траву у трьох місцях задля забави. Після цього вітер розніс вогонь далі, й він вже не зміг впоратися та загасити багаття.
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