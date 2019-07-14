У Чорнобилі знайшли радіоактивний предмет, який фонить як ядерний реактор: фото

У мережі опублікували чергову знахідку у Чорнобильській зоні, яка випромінює чималу дозу радіації. Відповідне фото з'явилися на сторінці у Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

У Чорнобильській зоні відчуження знову знайшли надзвичайно радіоактивний предмет, який фонить як ядерний реактор. До цього там знайшли клешню екрану, яку використовували ліквідатори аварії. А цього разу – це стара вантажівка ЗІЛ, яка дуже сильно поржавіла.

До слова: Австралійський археолог знайшов в Чорнобилі об'єкт з найнебезпечнішим радіаційним фоном

"Небезпечні знахідки на території заповідника", – написали коментар під знімком.

У коментарях до посту користувачі мережі відзначили, що автомобіль дуже схожий на пожежний. Не виключено, що його також використовували ліквідатори аварії.

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