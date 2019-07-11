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Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото

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У Литві здають квартиру у стилі серіалу Чорнобиль - фото 1
У Литві здають квартиру у стилі серіалу Чорнобиль / boredpanda.com/author/rasa_7

Молода пара з Вільнюса пропонує шанувальникам серіалу "Чорнобиль" пожити у радянських часах. Креативні литовці вигадали своєрідну машину часу завдяки старій квартирі дідуся і бабусі.

Пара з Вільнюса перетворила квартиру в "оду радянському життю" і тепер здає її на Airbnb за 67 доларів за добу. Після шаленої популярності серіалу "Чорнобиль" литовці, будинок яких навіть можна побачити на деяких кадрах, адже зйомки відбувались також і тут, зрозуміли, що можуть подарувати глядачам незвичайний досвід життя у радянських умовах.

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Відомо, що помешкання належало дідусю та бабусі хлопця, і після їхньої смерті там майже нічого не змінилось. Весь інтер'єр та його деталі наче завмерли у ті часи, щоправда, деяка сучасна техніка все ж з'явилась. Тому не дивно, що й зараз квартира користується популярністю серед туристів, а після появи сюжет на одному з місцевих телеканалів дизайн поповнився багатьма аксесуарами та приладами радянських часів, які просто віддавали люди. Старі книжки, аутентичний посуд, постіль та все навколо – ось яку атмосферу пропонує креативна пара.

Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото - фото 340017

Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото - фото 340019

Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото - фото 340018

Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото - фото 340020

Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото - фото 340022

Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото - фото 340023

Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото - фото 340021

Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото - фото 340024

Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото - фото 340025

Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото - фото 340026

Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото - фото 340027

Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото - фото 340029

Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото - фото 340028

Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото - фото 340030

Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото - фото 340031

Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото - фото 340032

Пара з Вільнюса вигадала розвагу для фанатів серіалу Чорнобиль: фото - фото 340033

Джерело всіх фото: boredpanda.com/author/rasa_7

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Джерело: Airbnb
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