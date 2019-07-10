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Австралійський археолог знайшов в Чорнобилі об'єкт з найнебезпечнішим радіаційним фоном

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Австралійський археолог знайшов в Чорнобилі об'єкт з найнебезпечнішим радіаційним фоном - фото 1

Науковець з Австралії Роб Максвелл знайшов у Чорнобилі клешні крана, який використовувався при ліквідації аварії. Радіація перевищує норму у сотні разів.

Археолог Роб Максвелл з Австралії виявив у Чорнобильській зоні відчуження частину крана, який використовувався при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і до сих пір є джерелом небезпечного для життя радіаційного випромінювання.

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За словами вченого, він виявив клешню крана в лісі, коли відвідував зону відчуження у 2011 році. Лічильник Гейгера зафіксував показник у 39,8 мікрозіверта на годину біля крана. При тому що нормальний радіаційний фон у звичайному місті становить близько 0,17 мікрозіверта на годину.

Ковш крана, який використувували під час ліквідації аварії на ЧАЕС - фото 339959
Ковш крана, який використувували під час ліквідації аварії на ЧАЕС

У цьому районі є багато об'єктів, тривалий контакт з якими може вбити вас. Клешня – безумовно найнебезпечніший з них, – запевнив Максвелл.

Також вчений розповів, що доступ до об'єкта ніяк не обмежений, і він може бути небезпечний у зв'язку з ростом кількості туристів, охочих відвідати зону відчуження після виходу популярного серіалу "Чорнобиль" на американському телеканалі HBO.

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Джерело: dailystar
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