У Чехії з'явився готель тільки для заражених коронавірусом

У Празі відкрили готель, де можуть зупинятися тільки ті, хто заражений коронавірусом. Про це йдеться в повідомленні місцевого видання.

Бронь номера здійснюється електронною поштою. При цьому обов'язково пред'явити позитивний тест на коронавірус. На ресепшені в готелі персоналу немає. Гість повинен зареєструватися сам, а ключі від номерів стирчать в дверях.

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"Наша місткість становить 55 номерів. В основному це одномісні номери, але ще ми розміщуємо пари, які не хочуть наражати на небезпеку кого-небудь зі своїх домашніх. Великі компанії також зацікавлені в наших послугах, і вони розміщують співробітників, які захворіли на COVID-19", – повідомила керуюча готелем Катаріна Кноцікова.

Туристам виходити з номера можна тільки, щоб забрати доставку ліків або продуктів. Крім того, в готелі для них працює ресторан. Його співробітники, а також покоївки, які прибирають номери, одягнені в захисні костюми.

Кімната зі сніданком в цьому готелі коштує 1200 крон (1400 грн) за добу.

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