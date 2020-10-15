Фінська авіакомпанія почне продавати страви з бізнес-класу у супермаркетах, і ось чому

Фінський авіаперевізник Finnair почне продавати страви для бізнес-класу в супермаркетах, щоб зберегти штат співробітників. А ще це відмінний спосіб відчути "смак авіаперевезень" тим, хто нікуди не літав через коронавірус.

У компанії розповіли, що їду під маркою "Смак Finnair" почнуть продаватися з 15 жовтня в одному магазині. В меню увійдуть фрикадельки з оленини, арктичний голець та яловичина теріякі. Блюда коштуватимуть від 10 до 13 євро. Менеджер магазину K-Citymarket Tammisto, який буде продавати страви Finnair, розповів, що їжу змінили так, щоб в них було менше солі і спецій, ніж в повітрі, де у людей притупляється почуття смаку.

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Така їжа повинна задовольнити смаки як європейців, так і азійців, вважає авіаперевізник. Finnair – одна з основних авіакомпаній, що літає між Європою і Азією.

Цей крок зробили на тлі пандемії. Зараз авіакомпанії по всьому світу намагаються задіяти невикористовувані ресурси та використовувати бажання людей відправитися у подорож. "Я думаю, що в наші дні у всіх є невелика тяга до подорожей, і тепер ми можемо трохи задовольнити цю потребу", – сказав представник магазину.

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