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У Чехії грибник знайшов унікальний 3300-річний меч: фотофакт

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Меч - фото 1
Меч / english.radio.cz

Чеські археологи вирішили провести розкопки в лісі в районі міста Есеніцко, після того, як грибник знайшов там рідкісний меч бронзового століття.

Грибник Роман Новак збирав гриби в лісі недалеко від будинку, коли побачив шматок металу, що стирчить з-під каменів.

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"Я штовхнув його ногою і виявив, що це клинок, частина меча. Я копнув ще трохи і знайшов бронзову сокиру", – розповів чоловік.

Про свою знахідку грибник повідомив археологам. Як виявилося, меч і сокира датуються приблизно 1300 роком до нашої ери. Фахівці відзначають, що схожа зброя в цей період була в ходу на півночі Німеччини. Примітно, що 3300 років тому місця, де сьогодні розташовується Есеніцко, були малонаселеними. Однак попередній аналіз свідчить про те, що зброя була виготовлена ​​саме тут.

У Чехії грибник знайшов унікальний 3300-річний меч: фотофакт - фото 434381

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Джерело: english.radio.cz
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