У Єгипті знайшли мумію-гіганта, яка змінює уявлення про давньоєгипетську цивілізацію

У Єгипті знайшли унікальну мумію, яка змінює уявлення про давньоєгипетську цивілізацію. Спочатку археологи подумали, що це звичайна кішка, але великі розміри тварини не давали їм спокою. Все з'ясувалося після детального дослідження знахідки.

Виявилося, що єгиптяни муміфікували лева, точніше левеня. Знайшли мумію у храмовому комплексі Бубастеум в Саккарі. Вчені виявили гробницю жерця, який служив при третьому фараоні П'ятої династії – Неферіркара. Одна з шахт гробниці була заповнена муміфікованими кішками. Передбачається, що їх усіх принесли в жертву богині Бастет.

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"Як і будь-яка людина, я бачив кішок різних розмірів. Але настільки величезної я ніколи не зустрічав. Нам довелося вивчити останки, щоб зрозуміти, що це таке", – поділився один з археологів.

Для детальнішого аналізу останків підключили єгиптолога Саліму Ікрам. Фахівець говорить, що письмові свідчення про "левові катакомби" у них є, а ось доказів раніше не було. "Вперше в історії муміфікації у нас в Саккарі з'явився лев. Муміфікований лев. Це просто неймовірно, тому що у нас є свідчення про "левові катакомби", і ми роками шукали їх", – говорить науковець.

Єгиптологи стверджують, що нове відкриття може дуже багато невідомого розповісти про культуру, економіку, релігію загадкової давньоєгипетської цивілізації. Пізніше аналіз підтвердив, що йдеться дійсно про левеня, яке жило приблизно у 600 році до н.е. "Це змінює наші уявлення про те, як стародавні єгиптяни взаємодіяли з дикими тваринами, як вони їх розводили, поклонялися їм і приносили в жертву", – додала єгиптолог.

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