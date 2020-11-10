Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Пенсіонери знайшли у себе вдома чашу вартістю понад 130 тисяч доларів: фото

  • 63
Пенсіонери знайшли у себе вдома чашу вартістю понад 130 тисяч доларів: фото - фото 1

Старовинну чашу для пуншу вартістю 100 тисяч фунтів стерлінгів (131, 4 тисячі доларів) виявила у себе вдома пара британських пенсіонерів. Подружжя не здогадувалися про цінність цієї речі, поки не показали своє майно фахівця з антикваріату.

Як з'ясувалося, це одна з чотирьох китайських чаш, виготовлених у 1710 році спеціально для продажу в Європі. "У мене тьохнуло серце, коли я її побачив", – розповідає Гай Швінге з аукціонного будинку Duke's.

І ще: Дзеркало зі звичайної вбиральні оцінили у 367 тисяч гривень: фото

Дві такі ж чаші придбав англійський король Георг IV, який правив Британією на початку XIX століття. Зараз вони зберігаються у сина королеви Єлизавети II принца Чарльза. Про долю третьої чаші не повідомляється.

Пенсіонери знайшли у себе вдома чашу вартістю понад 130 тисяч доларів: фото - фото 434194

Читайте також: 74-річній пенсіонерці повернули рожеве купе, яке у неї викрали 28 років тому

Джерело: metro
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 12:50
  • 236
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • Вчора, 10:18
  • 1797
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2631536
Загрузка...
Новини