Пенсіонери знайшли у себе вдома чашу вартістю понад 130 тисяч доларів: фото

Старовинну чашу для пуншу вартістю 100 тисяч фунтів стерлінгів (131, 4 тисячі доларів) виявила у себе вдома пара британських пенсіонерів. Подружжя не здогадувалися про цінність цієї речі, поки не показали своє майно фахівця з антикваріату.

Як з'ясувалося, це одна з чотирьох китайських чаш, виготовлених у 1710 році спеціально для продажу в Європі. "У мене тьохнуло серце, коли я її побачив", – розповідає Гай Швінге з аукціонного будинку Duke's.

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Дві такі ж чаші придбав англійський король Георг IV, який правив Британією на початку XIX століття. Зараз вони зберігаються у сина королеви Єлизавети II принца Чарльза. Про долю третьої чаші не повідомляється.

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