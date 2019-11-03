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У центрі Києва обмежать рух до кінця року: карта об'їзду

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У центрі Києва обмежать рух до кінця року: карта об'їзду - фото 1

У Києві на вулиці Покровській у зв'язку з ремонтними роботами до кінця року обмежили рух транспортну. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, у зв'язку з роботами по реконструкції, зокрема, перекладанням мереж водопроводу, рух по вулиці Покровській буде перекрито. Об'їзд здійснюється по вулиці Сагайдачного.

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"Реконструкцію почали на ділянці від Андріївського узвозу до пров. Академіка Зелінського. На цій ділянці рух перекрито. Об'їзд тимчасово організовано по вул. Сагайдачного", – відзначили в КМДА.

У центрі Києва обмежать рух до кінця року: карта об'їзду - фото 365737

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Джерело: kyivcity
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