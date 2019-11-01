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У Києві ввели обмеження швидкості до 50 км/год: перелік вулиць

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У Києві ввели обмеження швидкості до 50 км/год: перелік вулиць - фото 1

У п'ятницю, 1 листопада, набуває чинності нове обмеження швидкості руху автомобільними шляхами Києва. Повідомляємо, на яких вулицях доведеться скинути швидкість до 50 км/год.

Влітку низкою київських вулиць можна було рухатися зі швидкістю 80 км/год, але в зв'язку з настанням холодів обмеження швидкості повернули. Метою є підвищення рівня безпеки на столичних дорогах.

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Про це йдеться на сторінці Центру організації дорожнього руху в Facebook: "З 1 листопада максимально допустима швидкість руху по дорогах Києва – 50 км/год".

Зокрема, йдеться про такі вулиці:

  • просп. Шухевича (від Північного моста до вул. А. Бальзака);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
  • просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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