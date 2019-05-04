У Букінгемському палаці зізналися, чи народила Меган Маркл: офіційна заява

Днями з'явилася інформація про те, що Меган Маркл і принц Гаррі повернулися в Кенсінгтонський палац і перебувають там під цілодобовою охороною. У Букінгемському палаці розповіли, чи правдиві чутки про те, що Меган Маркл народила.

Народження на світ первістка герцогів Сассекських є однією з найбільш обговорюваною подією у світі. Шанувальники королівської сім'ї поширюють інформація про те, що Меган вже народила, однак приховує цю інформацію від публіки.

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З метою зупинити хвилю чуток, в Букінгемському палаці зробили офіційну заяву щодо пологів герцогині Сассекському: "На цей момент королівська дитина ще не з'явився на світ", – заявили представники Букінгемського палацу.

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