Як може виглядати дитина Меган Маркл і принца Гаррі: фотофакт

Якщо на світ з'явиться хлопчик, то він буде з блакитними очима / artists

Судмедексперт створив передбачуваний портрет первістка Меган Маркл і принца Гаррі.

Меган Маркл і принц Гаррі вже зовсім скоро вперше стануть батьками. Більшість британців ставлять на те, що герцогиня Сассекська народить рудоволосу дівчинку, яку назвуть Діаною.

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Але відомий американський судмедексперт Джо Маллінс, у якого за плечима 17 років практики в судово-медичній експертизі, вважає інакше. Він навіть створив передбачуваний портрет первістка Меган Маркл і принца Гаррі.

На думку фахівця, який проаналізував безліч фотографій принца і екс-актриси (в тому числі і дитячих), якщо Меган народить дівчинку, то дитина успадкує від мами темне волосся і карі очі. А якщо на світ з'явиться хлопчик, то він буде з блакитними очима, як у його тата, і темним волоссям.

Передбачуваний портрет первістка Меган Маркл і принца Гаррі

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